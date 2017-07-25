Европейские индексы - 24-07-17

МОСКВА, 25 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.25% и составил 12208.95 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 5127.70 пункта, британский FTSE снизился на 1.01% и составил 7377.73 пункта, российский MICEX вырос на 0.34% и составил 1931.75 пункта, а RTSI снизился на 1.22% и составил 1013.03 пункта.