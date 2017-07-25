Предстоящие новости: 25.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 25-го июля, состоится судебное заседание по делу директора сайта «Analitik.am» Ани Ованнисян, обвиняемой в вымогательстве.

Сегодня, 25-го июля, состоится пресс-конференция омбудсмена Армении Армана Татояна, омбудсмена Арцаха Рубена Меликяна, бывшего омбудсмена Армении Ларисы Алавердян и юриста Ара Казаряна.

Сегодня, 25-го июля, состоится пресс-конференция депутата НС Армении Айка Бабуханяна.

Сегодня, 25-го июля, состоится пресс-конференция советника постоянного представительства НКР в Армении Гарника Исагуляна.

В центре «Лофт» состоится обучающий курс в рамках программы ЕС «Мониторинг юстиции». Курсы будут вести руководитель группы Эрик Сванидзе, эксперты Айкуи Арутюнян и Татевик Матинян.

Сегодня, 25-го июля, состоится пресс-конференция лингвистов Лаврентия Мирзояна и Арташеса Мартиросяна, посвященная иноязычной наружной рекламе в Ереване.

Сегодня, 25-го июля, состоится пресс-конференция на тему "Международный фестиваль шашлыка и перспективы развития туризма в Армении". В прошлом году общественная организация "Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций" объявила Международным днем шашлыка предпоследнюю субботу и воскресенье августа, а в 2015 году город Ахтала был провозглашен столицей шашлыка.

В Центре народного творчества имени О. Шарамбеяна откроется выставка «Мастерская глины для инвалидов».

В концертном зале «Арам Хачатрян» состоится концерт Государственного академического ансамбля народных песен и танцев Грузии «Рустави».

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