Полиция Республики Армения за 3 суток раскрыла 40 случаев причинения телесных повреждений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 45 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 21 и 24 июля, раскрыто 40.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно раскрыто 22 случая кражи, 6 случаев мошенничества, 3 случая хулиганства, по 1 случаю грабежа, присвоения, угона ТС, умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов, незаконной вырубки деревьев и взяточничества.

За данный период зарегистрировано 5 случаев обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи, по 2 случая причинения телесных повреждений и грабежа.

За минувшие 3 суток в республике был зарегистрирован 41 ДТП: 5 человек погибли, 66 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.