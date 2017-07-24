Премьер-министру представлен ход реализации реформ в Национальном парке Севан

В правительстве Армении 24 июля во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном состоялось совещание, в ходе которого обсуждался процесс реформ в Национальном парке Севан.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр было доложено о текущих работах, направленных на решение вопросов управления, землепользования, окружающей среды, городского развития и развитие курортной зоны. Также был представлен процесс выполнения поручений премьер-министра.

Премьер-министр подчеркнул необходимость быстрой организации работ и поручил ответственным лицам сферы контролировать процесс и быть последовательным в выполнении поставленных задач.