Болливуд снимает фильм в Армении: армянские актеры играют в эпизодических ролях

Болливудские продюсеры в начале июля начали снимать фильм в Армении. Об этом в беседе с Арменпресс сказала исполнительный продюсер компании «Sharm Holding» Лилит Мартиросян, добавив, что съемки фильма продолжатся до конца июля. Режиссером фильма является Сельвара Гавани.

Сотрудничающие стороны уверены, что съемки индийского фильма в Армении укрепят межкультурные связи.

«Сейчас ведется съемка, и она будет проводиться в Севане, Дилижане, а также во многих красивых местах Еревана. Это мелодрама о девочке и мальчике, которые приехали в Армению для учебы. Съемочная группа, почти 30 человек, прибыла в Армению. Они принесли специалистов из своей страны, не будет необходимости в армянском стилисте или визажисте», - сказала Лилит Мартиросян, добавив, что армянские актеры также будут представлены в эпизодических ролях.

Она сообщила, что посол Армении в Индии Армен Мартиросян в числе различных экономических программ также рассмотрел индийский кинорынок и предложил индийским кинопроизводителям рассматривать Армению как перспективную страну для кинопроизводства. Индийские продюсеры сотрудничают с Sharm Holding в организации съемок.

«Индийское кинопроизводство довольно развито, и больше всего фильмов в течение года снимаются в Индии, около 1000 фильмов в год. Если половина населения Индии будет смотреть снятый в Армении фильм, наша страна станет известной. Это в первую очередь будет стимулировать нашу экономику. Мы заинтересованы в развитии кинопроизводства в Армении», - сказала Лилит Мартиросян.

Фильм будет показан на индийском рынке. К концу года он появится на большом экране. Это первый раз, когда в Армении снимается индийский фильм.