Руководители стран «нормандской четвёрки» договорились о дальнейших контактах

В соответствии с предварительной договорённостью состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко в формате «нормандской четвёрки».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, были заслушаны отчёты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ.

После этого лидеры обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учётом серьёзных сбоев с реализацией минских договорённостей от 12 февраля 2015 года.

Владимир Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договорённостей.

Условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне.