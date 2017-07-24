Предстоятель Ширакской епархии ААЦ является кандидатом на пост армянского патриарха в Стамбуле

Выборы армянского патриарха в Стамбуле пройдут в декабре 2017 года, и уже есть 8-9 кандидатов: Гарегин Бекчян, Арам Атешян, Саак Машалян, Сепух Чулджян, Хажак Парсамян, Севан Гарибян, Навасард Кчоян. В числе кандидатов находится предстоятель Ширакской епархии Микаел Аджапагян.

«Любой епископ может быть кандидатом на любое место. В случае Турции круг этих кандидатов несколько узкий, поскольку вам нужно иметь там корни, или вы, или ваш отец должны были родиться там. В моем случае там родился мой отец. Существует список кандидатов, и все из этого списка могут быть избраны. Это не значит, что если мы кандидаты, мы обязательно будем избраны. На данный момент есть 9 кандидатов, один из них будет избран», - в беседе с Арменпресс сказал епископ Микаел Аджапагян.

Комментируя трудности Армянского патриархата Стамбула, епископ сказал, что есть трудности. «Нелегко, в любом месте есть трудности, но если меня изберут, я буду служить», - добавил он.

Арменуи Мхоян