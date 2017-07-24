В Армении увеличилось число чрезвычайных происшествий

За первое полугодие 2017 года в Армении зарегистрировано 6069 чрезвычайных случаев, в результате которых погибли 149 человек, еще 4866 человек пострадали. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Национального центра кризисного управления министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Ованнес Хангелдян.

Согласно представленным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число чрезвычайных случаев, происшествий возросло на 867. Удалось спасти 131 человека, что на 28 больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Из зарегистрированных случаев 3534 были техногенного характера, погибли 110 человек, пострадал 2261.

По словам О. Хангельдяна, преобладающее большинство чрезвычайных случаев –91,7% – приходится на дорожно-транспортные происшествия, пожары и отравления. Отмечается также, что число пожаров выросло на 481.

Как сказал начальник Национального центра кризисного управления министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Ованнес Хангелдян, за отчетный период было зарегистрировано 89 самоубийств, что больше прошлого года на 5 случаев. Превалирующее число суицидов было соввершено в частных домах и квартирах; в основном, это были мужчины.