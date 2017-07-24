По делу о смерти профессора Рубена Погосяна назначена судебно-психиатрическая экспертиза

В рамках уголовного дела по факту смерти психолога Рубена Погосяна, расследуемого в следственном отделе по административным районам Кентрон и Норк-Мараш следственного управления Следственного комитета Армении по Еревану, проводятся последовательные следственные и судебно-процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств по делу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

На основании приобретенных в ходе расследования улик и доказательств в отношении Г. Амбарцумяна, 1983г.р., выдвинуто обвинение по ст. 112 УК Армении. В его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он был допрошен.

Для выяснения ряда обстоятельств по делу, а также состояния обвиняемого в момент совершения преступления, была назначена судебно-психиатрическая экспертиза в условиях стационара.

Экспертиза будет проведена в ЗАО «Психиатрический центр «Нубарашен»».

Ранее сообщалось, что основателю Центра психологических услуг «АЙГ», преподавателю Армянского государственного педагогического университета, психологу Рубену Погосяну 17 июля нанесли ножевые ранения в его собственном офисе. Как передала пресс-служба Полиции, Рубен Погосян потерял много крови от полученных колото-резаных ранений и был госпитализирован. Рубен Погосян скончался в больнице в ночь на четверг, 20 июля.

По уголовному делу добыты фактические данные о том, что тяжкие телесные повреждения профессору в его рабочем кабинете нанес посетитель психологического центра Г. Амбарцумян (1983 года рождения).

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.