Армения завоевала четвертую медаль на Сурдлимпийских играх

На проходящих в турецком Самсуне 23-х Сурдлимпийских летних играх армянские спортсмены завоевали четвертую медаль.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в греко-римской борьбе третье место в весовой категории 75 кг занял Арарат Саргсян.

Ранее дзюдоист Роберт Геворгян стал серебряным призером в весовой категории 60 кг, а борцы греко-римского стиля Жора Григорян и Нарек Никогосян завоевали бронзовые медали.

В Сурдлимпийских играх принимают участие спортсмены из 90 стран. Армения занимает 21-е место в общекомандном зачете.