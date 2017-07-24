Ряд стран, включая Саудовскую Аравию, РФ и Венесуэлу, поддерживают продление сделки ОПЕК+

Несколько стран, среди которых Саудовская Аравия, Россия и Венесуэла, поддерживают продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 года. Об этом сообщил на пресс-конференции министр нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес.

"Мы обсудим это и обсуждали сегодня [идею продления срока действия соглашения]. Саудовская Аравия, Венесуэла, Россия также [поддерживают эту идею]", - сказал он, не уточнив, какой срок рассматривается при обсуждении идеи продления,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



