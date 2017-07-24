Абоненты предоплатных тарифных планов U! от Ucom будут безлимитно звонить в российскую сеть МегаФон

Отныне абоненты предоплатных тарифных планов U! от Ucom будут бесплатно звонить в российскую сеть МегаФон. В частности абоненты тарифного плана U!1000 смогут использовать включенные в тарифный план безлимитные минуты для звонков в сети Ucom также для звонков своим близким в сети МегаФон Россия. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.

А абоненты тарифных планов U!1500, U!2000, U!3000 будут безлимитно звонить по указанному направлению по исчерпании минут, включенных в их тарифный план. “Наша компания работает с целью предоставления инновативных решений, а также для того, чтобы в какой-то мере превзойти ожидания наших абонентов”, - отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян. Напомним, что по исчерпании срока действия ежемесячных вложений абоненты продолжат звонить на номера МегаФон по эксклюзивному тарифу в 15 драмов/мин, в случае, если до этого включения автоматически не реактивируются из-за наличия недостаточных средств на счету.