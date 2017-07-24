А.Ашотян: “Благодаря армянской диаспоре мы стали более конкурентоспособной и глобальной нацией”

24 июля председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Аргентинской Республики в РА Гонзало Урриолабеитиа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостя в НС, А.Ашотян подчеркнул важность отношений с Аргентиной, качественного сотрудничества на межпарламентских площадках и поощрения народной дипломатии.

В свою очередь аргентинский посол поздравил Ашотяна с избранием председателем внешнеполитической комиссии и выразил уверенность, что личные усилия и потенциал парламентария позволят еще более оживить отношения между парламентами двух стран.

В ходе встречи стороны обратились к мероприятиям к 25-летию армяно-аргентинских отношений, обсудили взаимодействие на платформах межпарламентского сотрудничества. В этом русле обсуждены вопросы, касающиеся встречи и сотрудничества делегаций двух стран в рамках намеченной в октябре в Санкт-Петербурге ассамблеи Межпарламентского союза.

Посол подчеркнул роль и вклад армянской общины Аргентины. В связи с этим А.Ашотян заметил, что армянская диаспора для Армении не только важный фактор в контексте налаживания отношений с другими странами, но и крепкая база для созидания глобального и конкурентоспособного Армянского мира.

В ходе встречи стороны обратились к проблемам прав человека, экономического развития и двустороннего торгового оборота, к возможностям организации взаимных официальных визитов.

А.Ашотян представил послу деятельность комиссии, работу Аналитического совета и в его рамках возможности сотрудничества с дипломатическим представительством Аргентины в РА.