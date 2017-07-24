Забавные звонки в службу 911: от танцев на крыше – до обнаружения любовников

Спасатели из службы МЧС выехали на вызов о якобы обнаруженной в квартире змее, однако выяснилось, что в квартире были любовники.

«Мы получили сигнал о якобы обнаруженной в квартире змее, однако выяснилось, что в квартире были любовники. Вероятно, их засек кто-то из знакомых. Случай, конечно, достойный сожаления»,- сказал начальник Национального центра кризисного управления МЧС Армении Ованес Хангельдян. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в конференц-зале «Арменпресс».

Он рассказал и о другом забавном случае. Граждане позвонили и сказали, что на крыше дома напротив женщина хочет броситься вниз. Спасатели поспешили на помощь и нашли на крыше девушку, которая танцевала с наушниками на голове.