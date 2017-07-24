Председатель СК Армении принял участие в церемонии открытия нового административного здания варденисского следственного отдела

Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян принял участие в церемонии открытия нового административного здания варденисского следственного отдела следственного управления Следственного комитета Армении по Гегаркуникской области. На открытии здания присутствовал также губернатор Гегаркуникской области. Председатель СК Армении обошел здание, ознакомился с новыми рабочими условиями.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, для улучшения офисных условий в здании варденисского следственного отдела Департаменту СК Армении в безвозмездное пользование было передано помещение площадью 211.7 кв.м.(здание бывшей бактериологической лаборатории города Вардениса) и земельный участок площадью 0.18 га.

Здание полностью отремонтировано. На его ремонт было предусмотрено и потрачено 18.372.513 драмов.

Здание следственного отдела обставлено мебелью, оснащено современной техникой, обеспечено доступом в Интернет и локальной компьютерной сетью. Помещение насчитывает 10 кабинетов, в том числе предусмотренную для допроса несовершеннолетних комнату с соответствующей мебелью.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей приказом председателя Следственного комитета Армении начальник варденисского следственного отдела следственного управления Следственного комитета Армении по Гегаркуникской области Гегам Маргарян награжден медалью “За безупречную службу” четвертой степени. Еще двое следователей премированы в размере месячного оклада.

Примечание: Следственный комитет продолжает предпринимать последовательные шаги, направленные на улучшение рабочих условий территориальных подразделений, которое позволит повысить эффективность организации проведения следственных действий.

С октября 2014 года по сей день отремонтированы здания следственных управлений по Сюникской, Котайкской, Арагацотнской, Вайоцдзорской областям, масисского следственного отдела следственного управления по Араратской области, следственного управления по Еревану, следственных отделов по административным районам Арабкир и Шенгавит.

Продолжается ремонт зданий следственных управлений по Тавушской, Араратской областям, артикского следственного отдела следственного управления по Ширакской области, степанаванского следственного отдела следственного управления по Лорийской области, мартунинского следственного отдела следственного управления по Гегаркуникской области, ноемберянского следственного отдела следственного управления по Тавушской области и следственного отдела по административному району Малатия-Себастия следственного управления по Еревану.