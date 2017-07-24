Число прерываний беременности в связи с полом плода в Армении сократилось.

Если раньше соотношение рождающихся в Армении детей было 100 девочек на 115-120 мальчиков, то сейчас это численное соотношение изменилось: в 2016 году родилось 100 девочек на 112 мальчиков. Естественные показатели - 100 девочек на 105-106 мальчиков. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал исполнительный директор общественной организации «Международный центр человеческого развития» Армен Галстян представляя результаты проведенного в 2016 -2017 годах исследования.

По его словам, согласно опубликованным в 2017 году данным официальной статистики, уже наблюдается определенная позитивная динамика.

Как сказал исполнительный директор общественной организации «Международный центр человеческого развития» Армен Галстян, уже приносит свои плоды развернутая агиткампания по этому вопросу. «Мы олучили поддержку госструктур, Минздрава Армении, Министерства по вопросам труда и соцобеспечения. Начиная свою кампанию, мы планироваи говорить не о демографии, а о нацбезопасности. Многие при опросах говорят, что нужны мальчики – поскольку, это будущие солдаты, сейчас уже многие понимают, что нужны матери, которые родят этих солдат»,- сказал исполнительный директор общественной организации «Международный центр человеческого развития» Армен Галстян.

По словам руководителя отдела развития и исследований общественной организации «Международный центр человеческого развития» Ваана Асатряна, согласно опубликованным в 2017 году данным официальной статистики, уже наблюдается определенная позитивная динамика.

«В 2011 году 60% опрошенных женшин говорили, что в их окружении предпочитают мальчиков, что говорит об определенном общественном прессинге в этом вопросе, по последним опросам об этом говорят лишь 36.7% опрошенных женщин. То есть, проблема, в основном идет из окружающей среды, чем из семей»,- сказал руководитель отдела развития и исследований общественной организации «Международный центр человеческого развития» Ваан Асатрян.

По его словам, хотя и численное соотношение родившихся в Армении мальчиков и девочек в последние годы стабилизировалось, тем не менее, показатели пока вызывают обеспокоенность. Мальчиков, особенно, первенцем, все еще предпочитаают, особенно, в селах.

Женщины в качестве обоснования приводили то, что мальчик – продолжатель рода, наследник имущества, а также защитник родины.

На замечание о том, что, возможно, для решения проблемы следует усовершенствовать законодательное поле, специалисты сказали, что здесь нужны социальные решения, изменения в общественном сознании, увеличение рождаемости, уравнивание в гендерном вопросе, оценка роли девочки и пр.