Дутерте намерен продолжить борьбу с наркоманией, несмотря на критику извне

Президент Филиппин Родриго Дутерте в своем ежегодном послании заявил, что не намерен отступать от борьбы с наркоманией в стране, несмотря на критику со стороны международных организаций, сообщает агентство Франс Пресс.

"Борьба не ослабнет, она будет безжалостной", — подчеркнул Дутерте. По его словам, люди внутри страны и за рубежом, критикующие его за усилия по борьбе с наркотиками, должны сосредоточиться на том, чтобы использовать свое влияние и проинформировать филиппинцев о болезнях, которые вызывают запрещенные препараты,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Избранный в мае 2016 года президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере.