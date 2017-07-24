Молодежная сборная Армении по футболу в возрастной группе до 19 лет готовится к игре против сборной Казахстана



Молодежная сборная Армении по футболу в возрастной группе до 19 лет готовится к игре против сборной Казахстана. Как передает «Арменпресс» , матч состоится в рамках международного турнира в Сочи, в котором примут участие команды из Таджикистана, Казахстана, Краснодарского края. Турнир посвящен предстоящему в РФ в 2018 году ЧМ по футболу.