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Молодежная сборная Армении по футболу в возрастной группе до 19 лет готовится к игре против сборной Казахстана


Молодежная сборная Армении по футболу в возрастной группе до 19 лет готовится к игре против сборной Казахстана. Как передает «Арменпресс», матч состоится в рамках международного турнира в Сочи, в котором примут участие команды из Таджикистана, Казахстана,  Краснодарского края. Турнир посвящен предстоящему в РФ в 2018 году ЧМ по футболу.

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