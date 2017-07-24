24 июля председатель НС Армении А.Баблоян присутствовал на открытии 15-го международного форума Армянского офтальмологического проекта, посвященного офтальмологии и неонатологии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В форуме приняли участие специалисты из США, Европы, стран СНГ, Кавказского региона, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Председатель НС А.Баблоян, высоко оценив проводимый форум, в своем выступлении отметил: “Этот проект своей историей почти ровесник нашей страны. Будучи созданным около четверти века назад, он оказывает высококвалифицированную офтальмологическую помощь нашему населению, превратившись из чисто здравоохранительной программы в социальную”.

Вовлеченные в рамки программы высококвалифицированные специалисты успешно осуществляют на современном оборудовании необходимое медобслуживание, в том числе посредством передвижных больниц, уделяя особое внимание социально необеспеченным людям, имеющим проблемы со зрением.

Глава парламента особо выделил деятельность Армянского офтальмологического проекта, предоставляющего населению разнообразные высококачественные бесплатные офтальмологические услуги. А.Баблоян высоко оценил деятельность инициатора проекта американского офтальмолога Р.Ованнисяна, а также серьезный вклад армянской команды офтальмологов под руководством профессора А.Малаяна.

Председатель НС А.Баблоян, поблагодарив Р.Ованнисяна, отметил: “Сила Вашего проекта в том, что Вы не ограничили офтальмологический проект Центром Малаяна, а сумели реализовать его по всей Армении. Мы видим результаты этой программы, развитие новых центров, непрерывный рост и внедрение новых подходов. Особая благодарность Вам и всем Вашим коллегам”.

Спикер НС пожелал участникам форума плодотворной работы и конструктивного диалога.