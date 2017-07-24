В Карнутском водохранилище возобновились поиски пропавшего 36-летнего гражданина Армении. Как сообщалось ранее, в Ширакской области возле Карнутского водохранилища пропал гражданин Армении. Как сообщала пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, в 00:17 был получен сигнал о том, что пропал гражданин К.Г., 1981-го года рождения. Согласно полученным сведениям, он отправился к водохранилищу и не вернулся. Есть подозрение, что он утонул.



К месту происшествия направился один боевой расчет и оперативная группа областного управления МЧС.



Спасатели на берегу восточной части искусственного озера обнаружили одежду пропавшего.



Приблизительно в 03:03 часов поисковые работы из-за темноты и погодных условий были прекращены и возобновлены утром в 10:40. К месту происшествия отправился специальный спасательный отряд.

Как передает «Арменпресс», поиски ведут прибывшие из Севана водные спасатели-водолазы. Начальник областного управления спасателей Ширака Артур Карапетян сказал, что они повторно предупреждают об опасности плавания в водохранилищах области. «Мы всегда предупреждаем, что в Шираке нет общественных пляжей, плавание во всех водохранилищах области опасно. Снова призываем не рисковать жизнью»,- сказал Артур Карапетян.

Арменуи Мхоян