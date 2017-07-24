Харлем Дезир призвал Турцию прекратить преследования журналистов

Начало 24-го июля в Турции судебного процесса против сотрудников оппозиционного издания «Джумхурриет» еще раз ставит акцент на необходимости защиты прессы в этой стране и обеспечению свободы печати. Как сообщили «Арменпресс» в ОБСЕ, об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы прессы Харлема Дезира.

«Я буду внимательно следить за судебным процессом, который начался сегодня утром в Стамбуле против 17 сотрудников оппозиционного издания «Джумхурриет», в том числе, Джана Дюндара, Кадри Гюрселя, Мурата Сабунджу и Ахмрта Шыка. Пресса является локомотивом продвижения демократии, следовательно, я призываю Турцию прекратить преследования журналистов, освободить всех арестованных за профессиональную деятельность журналистов, а также предпринять такие политические реформы, которые защитят свободу СМИ»,- сказал Харлем Дезир.

Он подчеркнул, что понимает важность борьбы с терроризмом и национальной безопасности, однако это надо делать, уважая основные права человека, в том числе, свободу слова. «Свобода слова и безопасность должны идти рука об руку, поскольку это является единственным эффективным способом для построения сильного и демократического общества»,- сказал Харлем Дезир.

Выразив озабоченность по поводу положения со свободой слова в Турции, Дезир сказал, что от ограничений оного страдают не только журналисты, но и пользователи социальных медиа, правозащитники и академики.

Действия против сотрудников «Джумхурриет» начались в октябре 2016 года, когда 17 сотрудников газеты обвинили в «пособничестве вооруженной террористической группировке – без участия в ней». Для обвиняемых требуют от 7.5 до 43 лет лишения свободы.