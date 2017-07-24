Военные 22 стран прибыли в РФ для участия в Армейских международных играх

Свыше 1200 военнослужащих из 22 иностранных государств прибыли в Россию для участия в конкурсах Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Для участия в конкурсах Армейских международных игр-2017 на территорию Российской Федерации уже прибыли 1238 представителей команд вооруженных сил 22 иностранных государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже приступили к подготовке к выступлению на играх команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, ЮАР,ообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

Участие в стартах подтвердили команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств.



