Взрыв на газозаправочной станции в Араратской области: госпитализирован один пострадавший

На газозаправочной станции, расположенной в городе Арташат Араратской области Армении, прогремел взрыв: пострадал один из сотрудников.



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, сигнал об этом поступил в 06:27 утра 24-го июля.На место прибыли два боевых расчета. Выяснилось, что во время заправки взорвался газовый баллон машины «ВАЗ-2106», принадлежащей водителю К.С.,1985 года рождения.В результате взрыва пострадал сотрудник станции Г.А., который был госпитализирован в медцентр Арташата. Врачи оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное.