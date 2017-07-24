Взрыв на газозаправочной станции в Араратской области: госпитализирован один пострадавший
11:53, 24 Июль, 2017
На газозаправочной станции, расположенной в городе Арташат Араратской области Армении, прогремел взрыв: пострадал один из сотрудников.
На место прибыли два боевых расчета. Выяснилось, что во время заправки взорвался газовый баллон машины «ВАЗ-2106», принадлежащей водителю К.С.,1985 года рождения.
В результате взрыва пострадал сотрудник станции Г.А., который был госпитализирован в медцентр Арташата. Врачи оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное.