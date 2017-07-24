Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян встретился с голливудской кинозвездой Джулией Робертс.

Как передает «Арменпресс», состоялся матч между командами «Манчестер Юнайтед» и «Реал» в рамках турнира на розыгрыш лиги чемпионов. За игрой следила голливудская кинозвезда Джулия Робертс – фанатка «Манчестер Юнайтед». Генрих Мхитарян и Джулия Робертс сфотографировались после победы «Манчестер Юнайтед».

Как сообщалось ранее, основное время матча между командами «Манчестер Юнайтед» и «Реал»закончилось со счетом 1:1. Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вышел на поле во втором тайме.

Во время серии 11-метровых после основного времени «Манчестер Юнайтед» обошел «Реал» со счетом 2:1: один из мячей забил капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.