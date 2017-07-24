Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за совершенный в понедельник теракт в столице Афганистана Кабуле, унесший жизни 24 человек. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Ранее стало известно также о 42 пострадавших в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в западной части Кабула,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Террорист-смертник взорвал транспортное средство недалеко от дома афганского политика, заместителя главы исполнительной власти Хаджи Мохаммада Мохакика. По данным Agence France-Presse, целью атаки мог быть автобус, перевозивший сотрудников министерства горнорудной промышленности и нефти. Все погибшие были мирными жителями.



