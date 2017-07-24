Президент Армении Серж Саргсян отправился в кратковременный отпуск, часть которого проведет за рубежом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Согласно информации, президент прервет отпуск и с рабочим визитом посетит Исламскую Республику Иран с целью участия в предстоящей 5 августа церемонии инаугуоации новоизбранного президента ИРИ.