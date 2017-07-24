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Президент Армении Серж Саргсян отправился в кратковременный отпуск


Президент Армении Серж Саргсян отправился в кратковременный отпуск,  часть которого проведет за рубежом. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Согласно информации, президент прервет отпуск  и с рабочим визитом посетит Исламскую Республику Иран с целью участия в предстоящей 5 августа церемонии инаугуоации новоизбранного президента ИРИ.

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