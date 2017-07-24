По поводу правомерности санкций, наложенных на Геворга Сафаряна, в Министерство юстиции Армении направлено обращение

На основе сообщений о переводе Геворга Сафаряна в карцер в офисе Защитника прав человека Армении начато срочное обсуждение по собственной инициативе. Об этом должным образом известили как Геворга Сафаряна, так и его адвоката. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Защитника прав человека Армении.

В заявлении офиса Защитника прав человека Армении сказано: «После начала обсуждения, равно как и до этого, периодически осуществлялись посещения ИТУ «Нубарашен». В ходе посещений проводились личные беседы с Геворгом Сафаряном, изучалась документация по его делу. Последнее посещение ИТУ «Нубарашен» состоялось в субботу, 22-го июля. Все утверждения и опасения Геворга Сафаряна по поводу обеспечения его безопасности должны стать предметом детального обсуждения и должны быть учтены администрацией ИТУ «Нубарашен». Подняты также вопросы его совместимости и условий его содержания. По поводу правомерности санкций, наложенных на Геворга Сафаряна, а также по вопросу его дальнейшего распределения после отбывания санкций в карцере и обеспечения его безопасности в Министерство юстиции Армении направлено обращение.

По делу Геворга Сафаряна офис Защитника прав человека Армении предпринимает все меры, предусмотренные в рамках его полномочий.