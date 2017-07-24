23-го июля министр ИД Армении Эдвард Налбандян присутствовал на празднестве в честь 777-летия освящения храма Гандзасара в Арцахе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В тот же день утром главу внешнеполитического ведомства РА принял президент Республики Арцах Бако Саакян.

Президент Саакян и министр Налбандян детально обсудили усилия Арцаха, Армении и сопредседателей МГ ОБСЕ, направленных на создание соответствующих условий по стимулированию процесса мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.