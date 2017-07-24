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Министр ИД Армении Эдвард Налбандян присутствовал на празднестве в честь 777-летия освящения храма Гандзасара


23-го июля министр ИД Армении Эдвард Налбандян присутствовал на празднестве в честь 777-летия освящения храма Гандзасара в Арцахе. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В тот же день утром главу  внешнеполитического ведомства РА   принял президент Республики Арцах Бако Саакян.

Президент Саакян и министр Налбандян  детально обсудили усилия  Арцаха, Армении и сопредседателей МГ ОБСЕ, направленных на создание соответствующих условий по стимулированию процесса мирного  урегулирования проблемы  Нагорного Карабаха.

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