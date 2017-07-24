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Предстоящие новости: 24.07.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 24-го июля, состоится торжественное  открытие VI этапа познавательно-патриотической программы «Вернись домой», в  которой  примут участие 90 юношей  и девушек из 10 стран.

С приветственным  словом выступит министр диаспоры  РА  Грануш Акопян.

Сегодня, 24-го июля, состоится пресс-конференция исполнительного  директора о/о «Международный  центр человеческого развития» Армена Галстяна, завотделом исследований о/о «Международный  центр человеческого развития» Ваана Асатряна.

Тема: распространенность и причины селективного отношения  к  полу плода – результаты  исследований  2017 г.

Сегодня, 24-го июля, состоится пресс-конференция главы ЦКУ МЧС РА Ованеса Хангельдяна. Тема: ЦКУ  МЧС РА  подводит итоги I полугодия, представляет статистику чрезвычайных  происшествий. 

Сегодня, 24-го июля, состоится пресс-конференция ирановеда Армена Исраеляна. 

Тема: перспективы армяно-иранского сотрудничества: законопроект по совместному  использованию таможенных ворот Нордуз-Мегри.

В Музее-институте Комитаса состоится открытие  Летней  школы  «Комитас и армянская музыка», которая  будет действовать 24-30 июля. Участвуют представители искусства и других гуманитарных сфер.

В программе – история искусства, армянская средневековая  музыка, армянский  музыкальный  фольклор, Комитас. Учащиеся Летней  школы  получат аттестаты.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.

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