Предстоящие новости: 24.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 24-го июля, состоится торжественное открытие VI этапа познавательно-патриотической программы «Вернись домой», в которой примут участие 90 юношей и девушек из 10 стран.

С приветственным словом выступит министр диаспоры РА Грануш Акопян.

Сегодня, 24-го июля, состоится пресс-конференция исполнительного директора о/о «Международный центр человеческого развития» Армена Галстяна, завотделом исследований о/о «Международный центр человеческого развития» Ваана Асатряна.

Тема: распространенность и причины селективного отношения к полу плода – результаты исследований 2017 г.

Сегодня, 24-го июля, состоится пресс-конференция главы ЦКУ МЧС РА Ованеса Хангельдяна. Тема: ЦКУ МЧС РА подводит итоги I полугодия, представляет статистику чрезвычайных происшествий.

Сегодня, 24-го июля, состоится пресс-конференция ирановеда Армена Исраеляна.

Тема: перспективы армяно-иранского сотрудничества: законопроект по совместному использованию таможенных ворот Нордуз-Мегри.

В Музее-институте Комитаса состоится открытие Летней школы «Комитас и армянская музыка», которая будет действовать 24-30 июля. Участвуют представители искусства и других гуманитарных сфер.

В программе – история искусства, армянская средневековая музыка, армянский музыкальный фольклор, Комитас. Учащиеся Летней школы получат аттестаты.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter