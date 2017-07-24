Удачный удар Генриха Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» выиграть у «Реала»
Состоялся матч между командами «Манчестер Юнайтед» и «Реал» в рамках турнира на розыгрыш лиги чемпионов.
Как передает «Арменпресс», основное время закончилось со счетом 1:1. Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вышел на поле во втором тайме.Во время серии 11-метровых после основного времени «Манчестер Юнайтед» обошел «Реал» со счетом 2:1: один из мячей забил капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.
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