Состоялся матч между командами «Манчестер Юнайтед» и «Реал» в рамках турнира на розыгрыш лиги чемпионов.

Как передает «Арменпресс», основное время закончилось со счетом 1:1. Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вышел на поле во втором тайме.

Во время серии 11-метровых после основного времени «Манчестер Юнайтед» обошел «Реал» со счетом 2:1: один из мячей забил капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.