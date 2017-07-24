Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июль

Удачный удар Генриха Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» выиграть у «Реала»


Состоялся матч между командами «Манчестер Юнайтед» и «Реал» в рамках турнира на розыгрыш лиги чемпионов.

Как передает «Арменпресс», основное время закончилось со счетом 1:1. Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед»  Генрих Мхитарян вышел на поле во втором тайме.

Во время серии 11-метровых после основного времени  «Манчестер Юнайтед» обошел «Реал» со счетом  2:1: один из мячей забил  капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед»  Генрих Мхитарян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации