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Министр ИД Армении и президент Арцаха детально обсудили усилия  РА, АР и МГ ОБСЕ по карабахскому  урегулированию


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 23 июля присутствовал на праздничных мероприятиях, посвященных 777-летию освящения церкви Святого Иоанна Крестителя монастырского комплекса Гандзасар.    

В  тот же  день утром главу  внешнеполитического ведомства РА   принял президент Республики Арцах Бако Саакян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, президент Саакян и министр Налбандян  детально обсудили усилия  Арцаха, Армении и сопредседателей МГ ОБСЕ, направленных на создание соответствующих условий по стимулированию процесса мирного  урегулирования проблемы  Нагорного Карабаха.



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