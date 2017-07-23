Министр ИД Армении и президент Арцаха детально обсудили усилия  РА, АР и МГ ОБСЕ по карабахскому  урегулированию

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 23 июля присутствовал на праздничных мероприятиях, посвященных 777-летию освящения церкви Святого Иоанна Крестителя монастырского комплекса Гандзасар.

В тот же день утром главу внешнеполитического ведомства РА принял президент Республики Арцах Бако Саакян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, президент Саакян и министр Налбандян детально обсудили усилия Арцаха, Армении и сопредседателей МГ ОБСЕ, направленных на создание соответствующих условий по стимулированию процесса мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.