Министр ИД Армении и президент Арцаха детально обсудили усилия РА, АР и МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию
17:24, 23 Июль, 2017
Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 23 июля присутствовал на праздничных мероприятиях, посвященных 777-летию освящения церкви Святого Иоанна Крестителя монастырского комплекса Гандзасар.
В тот же день утром главу внешнеполитического ведомства РА принял президент Республики Арцах Бако Саакян.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, президент Саакян и министр Налбандян детально обсудили усилия Арцаха, Армении и сопредседателей МГ ОБСЕ, направленных на создание соответствующих условий по стимулированию процесса мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.