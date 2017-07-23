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Пожарные потушили пожар в  одном из домов недалеко от ярмарки «Малатия»


23 июля в 08:36 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что в  одном из домов недалеко от ярмарки «Малатия» вспыхнул пожар.

На   место выехал боевой расчет.

Пожар был локализован 09:01 часов, потушен в 09:07.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  сгорели 3 кв/м деревянных конструкций строения и 1  дерево.  



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