Пожарные потушили пожар в  одном из домов недалеко от ярмарки «Малатия»

23 июля в 08:36 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в одном из домов недалеко от ярмарки «Малатия» вспыхнул пожар.

На место выехал боевой расчет.

Пожар был локализован 09:01 часов, потушен в 09:07.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорели 3 кв/м деревянных конструкций строения и 1 дерево.