CNN: восемь погибших мигрантов обнаружены в прицепе грузовика в Техасе

Восемь человек, включая двоих детей, обнаружены мертвыми в прицепе грузовика, перевозившего мигрантов, на юге штата Техас. Об этом сообщается в воскресенье на сайте телеканала CNN.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в городе Сан-Антонио. Всего, по данным местных властей, в фургоне были 38 мигрантов, 20 из них госпитализированы. Состояние некоторых из пострадавших оценивается как критическое.

Сообщается, что полиция прибыла на место происшествия после звонка из магазина, рядом с которым было припарковано транспортное средство.





