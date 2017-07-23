Женская сборная Армении по баскетболу  поехала на  первенство Европы

Юношеская женская сборная Армении по баскетболу (до 16 лет) отбыла в Гибралтар - на первенство Европы.

25-30 июля команда примет участие в первенстве Европы дивизиона С.

Соперниками нашей команды в подгруппе В будут сборные Уэльса, Монако и Гибралтара.

Первая игра состоится 25 июля – со сборной Монако.