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Женская сборная Армении по баскетболу  поехала на  первенство Европы


Юношеская женская сборная Армении по баскетболу (до 16 лет) отбыла в  Гибралтар - на  первенство Европы.

25-30 июля команда  примет участие  в первенстве  Европы  дивизиона  С.

Соперниками нашей  команды  в подгруппе  В будут сборные Уэльса, Монако и Гибралтара.

Первая игра  состоится 25 июля – со сборной  Монако.



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