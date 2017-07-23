Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

Веселая «водная» дискотека  на  Лебедином озере


В рамках программы мэрии «Ереванское  лето 2017» и в  связи с праздником Вардавар главное  мероприятие  дня  состоялось на Лебедином озере в  центре  столицы.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий  РА, в сообщении которого говорится:

«Веселое  мероприятие  сопровождалось музыкой опытного DJ, благодаря которой излюбленное  ереванцами Лебединое  озеро превратилось в  «водную» дискотеку. Безудержного веселья  добавили поливальные специально предоставленные машины, щедро окатывавшие  всех водой, которые  для  вящего удовольствия  заранее припасли ведра.

Безумная  «водная феерия» привлекла  толпы  ереванцев  и иностранных гостей.

 



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