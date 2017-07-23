Веселая «водная» дискотека  на  Лебедином озере

В рамках программы мэрии «Ереванское лето 2017» и в связи с праздником Вардавар главное мероприятие дня состоялось на Лебедином озере в центре столицы.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий РА, в сообщении которого говорится:

«Веселое мероприятие сопровождалось музыкой опытного DJ, благодаря которой излюбленное ереванцами Лебединое озеро превратилось в «водную» дискотеку. Безудержного веселья добавили поливальные специально предоставленные машины, щедро окатывавшие всех водой, которые для вящего удовольствия заранее припасли ведра.

Безумная «водная феерия» привлекла толпы ереванцев и иностранных гостей.