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Посетители в  восторге  от представленных в «Звартноце» духовной  музыки и   фильма


22 июля  вновь было многолюдно в культурно-историческом музее-заповеднике  «Звартноц». После  экскурсии посетителя был предложен концерт. Под руководством тенора  Тиграна Кониняна известный  квартет «Звартноц» взволновал всех неповторимым исполнением традиционной  и духовной  музыки.  

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников  и исторической  среды». Позже  в  открытом кинотеатре  присутствующие  посмотрели фильм Альберта  Мкртчяна «Рассвет на  грустной  улице», в  котором играют Анаит Кочарян, Гуж Манукян, Вардан Мкртчян и др. Это рассказ об одной  гюмрийской  семье  и Арцахской  войне, и его без волнения  смотреть невозможно.  

Столь волнующие  мероприятия  в атмосфере  древнего храма  привели зрителей  в  восторг. 

По словам Сюзанны Геворкян (Австрия) подобные просмотры под открытым небом – вещь распространенная в  мире. Она  отметила образовательное  значение  подобных мероприятий – особенно для  прибывших из-за рубежа армян и иностранных туристов.

Представитель ААЦ отметил, что непременно сделает предложение  о сотрудничестве  с НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников  и исторической  среды».

«У нас сплоченная община  в  Австрии – 7000 человек. В будущем году  исполнится 50-летие  строительства церкви Святой  Рипсиме, и оень хотелось бы организовать в  Вене мероприятия с НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников  и исторической  среды». Вернусь в Австрию и непременно поделюсь с  идеей  с архимандритом Тираном Петросяном – предводителем епархии ААЦ в  Центральной  Европе и Скандинавии», - сказал он.



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