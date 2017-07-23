Посетители в  восторге  от представленных в «Звартноце» духовной  музыки и   фильма

22 июля вновь было многолюдно в культурно-историческом музее-заповеднике «Звартноц». После экскурсии посетителя был предложен концерт. Под руководством тенора Тиграна Кониняна известный квартет «Звартноц» взволновал всех неповторимым исполнением традиционной и духовной музыки.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников и исторической среды». Позже в открытом кинотеатре присутствующие посмотрели фильм Альберта Мкртчяна «Рассвет на грустной улице», в котором играют Анаит Кочарян, Гуж Манукян, Вардан Мкртчян и др. Это рассказ об одной гюмрийской семье и Арцахской войне, и его без волнения смотреть невозможно.

Столь волнующие мероприятия в атмосфере древнего храма привели зрителей в восторг.

По словам Сюзанны Геворкян (Австрия) подобные просмотры под открытым небом – вещь распространенная в мире. Она отметила образовательное значение подобных мероприятий – особенно для прибывших из-за рубежа армян и иностранных туристов.

Представитель ААЦ отметил, что непременно сделает предложение о сотрудничестве с НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников и исторической среды».

«У нас сплоченная община в Австрии – 7000 человек. В будущем году исполнится 50-летие строительства церкви Святой Рипсиме, и оень хотелось бы организовать в Вене мероприятия с НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников и исторической среды». Вернусь в Австрию и непременно поделюсь с идеей с архимандритом Тираном Петросяном – предводителем епархии ААЦ в Центральной Европе и Скандинавии», - сказал он.