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Юношеская сборная Армении по баскетболу – 17-я в Европе


Юношеская сборная Армении по баскетболу М-20 в первенстве  Европы  дивизиона В победила  сборную Ирландии и заняла 17 место.

Как  передает Арменпресс, в Орадеа (Румыния) завершилось первенство  Европы  дивизиона В среди мужчин до 20 лет. 

Сборная  Армении  М-20 в борьбе  за 17 место со счетом 96-75 победила  сборную Ирландии.

 



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