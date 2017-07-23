Юношеская сборная Армении по баскетболу – 17-я в Европе

Юношеская сборная Армении по баскетболу М-20 в первенстве Европы дивизиона В победила сборную Ирландии и заняла 17 место.

Как передает Арменпресс, в Орадеа (Румыния) завершилось первенство Европы дивизиона В среди мужчин до 20 лет.

Сборная Армении М-20 в борьбе за 17 место со счетом 96-75 победила сборную Ирландии.