Геворк  Каспаров – в  составе команды «Гандзасар-Капан»

Геворк Каспаров вошел в состав команды «Гандзасар-Капан».

Как передает Арменпресс, опытный 36-летний голкипер заключил договор на 1 год. У Каспарова огромный опыт в футболе, долгие годы он выступал в составе национальной сборной Армении. Играл в «Пюнике», «Улиссе», «Мике», «Алашкерте» и в ряде других армянских и иранских команд.