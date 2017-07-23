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Геворк  Каспаров – в  составе команды «Гандзасар-Капан»


Геворк  Каспаров вошел в  состав команды «Гандзасар-Капан».

Как  передает Арменпресс, опытный  36-летний голкипер заключил договор на  1  год. У  Каспарова  огромный  опыт в  футболе, долгие  годы  он выступал в составе  национальной  сборной  Армении. Играл в «Пюнике», «Улиссе», «Мике», «Алашкерте» и в  ряде  других армянских и иранских команд.



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