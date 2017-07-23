Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

Среднесуточная  температура  превысит норму  на 5-7 градусов


26-28 июля  в  Армении ожидается высокий  температурный  фон. В  Ереване, Араратской  долине и равнинах Сюника днем  ожидается до +38...+40 и высокая степень пожароопасности. Среднесуточная  температура  превысит норму  на 5-7 градусов.

В  отдельных северных районах республики 24-25 июля  в вечерние  часы возможен кратковременный  дождь и гроза. Во время грозы  ветер усилится до  15-20 м/с.  26-28 июля  погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

24-25 июля температура  понизится на 2-3 градуса, затем восстановится.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване погода ожидается без осадков.

 



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