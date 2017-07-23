26-28 июля в Армении ожидается высокий температурный фон. В Ереване, Араратской долине и равнинах Сюника днем ожидается до +38...+40 и высокая степень пожароопасности. Среднесуточная температура превысит норму на 5-7 градусов.

В отдельных северных районах республики 24-25 июля в вечерние часы возможен кратковременный дождь и гроза. Во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с. 26-28 июля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

24-25 июля температура понизится на 2-3 градуса, затем восстановится.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване погода ожидается без осадков.