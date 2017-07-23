Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

III фестиваль малины  под названием «Угощают сюникцы» собрал 30 групп фермеров  и 3000 посетителей


На фоне  прекрасной  природы села  Ашотаван Сюникской области состоялся III фестиваль малины  под названием «Угощают сюникцы», который собрал 30 групп фермеров  и 3000 посетителей. Угощали малиной, традиционной  армянской  гатой  и др. Организатор – «Ворлд Вижен Армения». Участники представляли производителей  малины из общин Ашотаван, Ацаван, Тасик, Толорс, Бнунис, Давид Бек, Егег. 

Фестиваль привлек участников из разных областей Армении, а  также туристов из разных стран. В  этом году  было 3000 посетителей – больше, чем в  предыдущие  годы.

По словам руководителя  программ   «Ворлд Вижен Армения» Асмик  Саркисян, фестиваль – прекрасный  повод для  стимулирования  экономики сельских общин.

Руководитель фермерской  группы  из Бнуниса отметил, что участвует в  фестивале  уже второй  год: после  прошлогоднего фестиваля  группа  расширилась и теперь намерена  выйти на  большой  рынок.

Фестиваль сопровождается веселой  концертной  программой. Для  гостей  организованы веселые  игры  и конкурсы. В  номинации «Лучший  стол» победили участники из Ацавана, в номинации «Лучший  павильон малины» - фермеры  из Ашотавана.

Гости смогли посетить достопримечательные места  этого края, отдохнуть, насладиться природой, заняться рыбалкой. 

  World Vision —  христианская некоммерческая организация, занимающаяся вопросами предоставления гуманитарной помощи в  развитии малых хозяйств, проблемами детей.

World Vision действует в  Армении с 1988г. Сегодня  она работает в  6 областях и в Ереване, оказывая помощь детям и их семьям, живущим  в  250 общинах.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации