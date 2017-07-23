III фестиваль малины  под названием «Угощают сюникцы» собрал 30 групп фермеров  и 3000 посетителей

На фоне прекрасной природы села Ашотаван Сюникской области состоялся III фестиваль малины под названием «Угощают сюникцы», который собрал 30 групп фермеров и 3000 посетителей. Угощали малиной, традиционной армянской гатой и др. Организатор – «Ворлд Вижен Армения». Участники представляли производителей малины из общин Ашотаван, Ацаван, Тасик, Толорс, Бнунис, Давид Бек, Егег.

Фестиваль привлек участников из разных областей Армении, а также туристов из разных стран. В этом году было 3000 посетителей – больше, чем в предыдущие годы.

По словам руководителя программ «Ворлд Вижен Армения» Асмик Саркисян, фестиваль – прекрасный повод для стимулирования экономики сельских общин.

Руководитель фермерской группы из Бнуниса отметил, что участвует в фестивале уже второй год: после прошлогоднего фестиваля группа расширилась и теперь намерена выйти на большой рынок.

Фестиваль сопровождается веселой концертной программой. Для гостей организованы веселые игры и конкурсы. В номинации «Лучший стол» победили участники из Ацавана, в номинации «Лучший павильон малины» - фермеры из Ашотавана.

Гости смогли посетить достопримечательные места этого края, отдохнуть, насладиться природой, заняться рыбалкой.

World Vision — христианская некоммерческая организация, занимающаяся вопросами предоставления гуманитарной помощи в развитии малых хозяйств, проблемами детей.

World Vision действует в Армении с 1988г. Сегодня она работает в 6 областях и в Ереване, оказывая помощь детям и их семьям, живущим в 250 общинах.