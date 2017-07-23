Праздничные мероприятия в  Ереване  в честь Преображения  Господня (Вардавара) начались с шествия

Праздничные мероприятия в Ереване в честь Преображения Господня в этом году также начались с шествия от Кафедрального собора Св.Саркиса. в мероприятии, организованном мэрией Еревана совместно с Араратской епархией, приняли участие жители и гости столицы, которые с песнями и танцами двинулись от церкви к Детскому парку, где состоялась большая концертная программа. Присутствовал начальник Управления культуры аппарата мэрии Рубен Ованисян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, в программу шествия были включены также традиционные игры, обрядовые сценки – запекание яблок, раздача колосьев, в которые с удовольствием включились ереванцы и гости столицы.