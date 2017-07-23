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Праздничные мероприятия в  Ереване  в честь Преображения  Господня (Вардавара) начались с шествия


Праздничные мероприятия в  Ереване  в честь Преображения  Господня в этом году  также начались с шествия от Кафедрального собора  Св.Саркиса.  в  мероприятии, организованном мэрией  Еревана совместно с Араратской  епархией, приняли участие  жители и гости столицы, которые с  песнями и танцами двинулись от церкви к Детскому  парку, где состоялась большая  концертная  программа. Присутствовал начальник  Управления культуры  аппарата  мэрии Рубен Ованисян. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, в программу шествия  были включены  также традиционные игры, обрядовые  сценки – запекание  яблок, раздача колосьев, в которые  с удовольствием включились ереванцы и гости столицы.



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