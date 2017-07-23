Пожарные-спасатели потушили все  очаги возгорания  на  травяных участках

22-23 июля в МЧС РА поступали сигналы о пожарах на травяных участках в разных частях республики.

Сгорели: около 500 кв/м у дома №80 по ул. Аветисяна в Ереване, у Академии полиции на пр. Исакова – около 100 кв/м, у ресторана «Карап» на дороге Арзакан-Бжни – около 6 га, на одной из дач Арзни на 20 км дороги Ереван-Севан – 15 га, у КПП ДП на дороге Норагавит-Масис – около 1 га, в селе Бердаван Тавушской области – около 5 га, у села Кохб – около 10 га, на территории птицефабрики - 221/3 по ул. Ереванской села Нор Гехи Котайкской области – около 1,5 га, у нового кладбища в Абовяне – около 4000 га, в селе Канакераван – около 2,5 га, у в/части в Дзорахпюре – около4 га, близ дома № 313 в Микрорайоне г. Раздан – 2000 кв/м, близ кладбища в Бюрегаване – около 2000 кв/м, близ села Уджан Арагацотнской области – около 5 га, в селе Чакатен Сюникской области – около 5 га, близ кладбища Рос-Кап в Горисе – около 800 кв/м, в районе Барабатум Капана – около 20 га, близ шк. №8 в Артике – около 300 кв/м, в селе Айгабац – около 1000 кв/м.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, все очаги были локализованы и потушены.