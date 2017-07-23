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Пожарные-спасатели потушили все  очаги возгорания  на  травяных участках


22-23 июля  в  МЧС РА  поступали сигналы о пожарах на травяных участках в разных частях республики. 

Сгорели: около 500 кв/м у  дома  №80 по ул. Аветисяна в Ереване, у Академии полиции на пр. Исакова – около 100 кв/м, у  ресторана «Карап» на дороге Арзакан-Бжни – около 6 га, на одной  из дач Арзни на 20 км дороги Ереван-Севан – 15 га, у КПП ДП на дороге  Норагавит-Масис – около 1  га, в селе Бердаван Тавушской  области – около 5  га, у  села  Кохб – около 10 га, на территории птицефабрики - 221/3 по ул. Ереванской села Нор Гехи Котайкской  области – около 1,5 га, у нового кладбища в  Абовяне – около 4000 га, в  селе Канакераван – около 2,5 га, у  в/части в  Дзорахпюре – около4  га, близ дома № 313 в Микрорайоне г. Раздан – 2000 кв/м, близ кладбища в  Бюрегаване – около 2000 кв/м, близ села Уджан Арагацотнской  области – около 5  га, в  селе Чакатен Сюникской  области – около 5 га, близ кладбища Рос-Кап в  Горисе – около 800 кв/м, в  районе  Барабатум Капана – около 20 га, близ шк. №8 в Артике – около 300 кв/м, в  селе Айгабац – около 1000 кв/м.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, все  очаги были локализованы  и потушены.

 



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