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Армянская  Апостольская церковь отмечает Вардавар – праздник Преображения  Господня


Сегодня, 23 июля,  Армянская  Апостольская церковь отмечает Вардавар – праздник Преображения  Господня. Это третий из пяти календарных праздников Армянской Апостольской церкви.  Как передает Арменпресс,  в  этой  связи официальный  сайт ААЦ пишет: Христос вместе с  апостолами Петром, Яковом и Иоанном поднялся  на  гору  помолиться. На глазах  своих учеников  Иисус преобразился – «лицо осветилось, словно заря, и одежды  Его стали белыми».   

У  них на глазах Господь говорил с Моисеем, умершим около тысячи лет назад, с Илией. Евангелист Лука рассказывает, что они говорили о последних днях земной  жизни Христа, которые  он проживет в  Иерусалиме. Восхищенный  зрелищем, апостол Петр воскликнул: Учитель, давай  останемся здесь, и установим тут места  для  вас троих – Тебя, Моисея  и Илии. На  что Иисус ответил ему: никому  не  говорить о том, что увидели и услышали, пока Сын Божий  не  преставится. 

Иоанн Златоуст объясняет, почему  Христу  было это видение. И Моисею, и Илии являлся Бог, Моисей  преставился, так  и не  увидев Обетованной  земли, а Илия  вознесся на огненной  колеснице.   

Этот праздник  отмечается и как  Вардавар. По  народному обычаю, в  этот день люди обливают друг друга водой, выпускают голубей – это символизирует историю спасения  семьи Ноя  во времена  потопа. 

Слово Вардавар (вард – по-арм. «роза») Григор Татеваци объясняет сравнением Иисуса  с розой: она  не  видна в  бутоне и являет свою суть и красоту, только когда раскрывается. Так  и Христос нес в  себе божественную сущность,  которая  явилась после Преображения.

 Преображением Господним доказана истина: Иисус – Сын Божий. Бог завещал всем – Его слушайте. 

Как  и после  всех календарных праздников ААЦ, на следующий  день наступает Мерелоц - народ поминает усопших, посещает их могилы.



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