Сегодня, 23 июля, Армянская Апостольская церковь отмечает Вардавар – праздник Преображения Господня. Это третий из пяти календарных праздников Армянской Апостольской церкви. Как передает Арменпресс, в этой связи официальный сайт ААЦ пишет: Христос вместе с апостолами Петром, Яковом и Иоанном поднялся на гору помолиться. На глазах своих учеников Иисус преобразился – «лицо осветилось, словно заря, и одежды Его стали белыми».

У них на глазах Господь говорил с Моисеем, умершим около тысячи лет назад, с Илией. Евангелист Лука рассказывает, что они говорили о последних днях земной жизни Христа, которые он проживет в Иерусалиме. Восхищенный зрелищем, апостол Петр воскликнул: Учитель, давай останемся здесь, и установим тут места для вас троих – Тебя, Моисея и Илии. На что Иисус ответил ему: никому не говорить о том, что увидели и услышали, пока Сын Божий не преставится.

Иоанн Златоуст объясняет, почему Христу было это видение. И Моисею, и Илии являлся Бог, Моисей преставился, так и не увидев Обетованной земли, а Илия вознесся на огненной колеснице.

Этот праздник отмечается и как Вардавар. По народному обычаю, в этот день люди обливают друг друга водой, выпускают голубей – это символизирует историю спасения семьи Ноя во времена потопа.

Слово Вардавар (вард – по-арм. «роза») Григор Татеваци объясняет сравнением Иисуса с розой: она не видна в бутоне и являет свою суть и красоту, только когда раскрывается. Так и Христос нес в себе божественную сущность, которая явилась после Преображения.

Преображением Господним доказана истина: Иисус – Сын Божий. Бог завещал всем – Его слушайте.

Как и после всех календарных праздников ААЦ, на следующий день наступает Мерелоц - народ поминает усопших, посещает их могилы.