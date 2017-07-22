Послание Арама I участникам Х Всеармянских спортивных игр АВБС

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I направил приветственное послание участникам Х Всеармянских спортивных игр, посвященных 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза.

«АВБС стал носителем церковный, нравственных, культурных ценностей нашего народа. Уверен, на пороге своего 100-летия АВБС по-новому будет выполнять свою миссию, оставаясь верным благополучию Армении, укреплению Арцаха, требованиям Диаспоры», - как передает Арменпресс, в частности, говорится в послании.

Х Всеармянские спортивные игры, посвященные 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза, состоятся в Ереване 29-30 июля 2017г. В Х Всеармянских спортивных играх, посвященных 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза участвуют спортсмены из 19 стран в возрасте от 14 до 35 лет.

Программа Игр охватывает 9 видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол, футзал, теннис, атлетика, настольный теннис, плавание, шахматы.

Х Всеармянские спортивные игры начнутся 22 июля и завершатся 29 июля.