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Послание Арама I участникам Х Всеармянских спортивных игр АВБС


Католикос Великого Дома  Киликийского Арам I направил приветственное  послание участникам Х Всеармянских спортивных игр, посвященных 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза.

 «АВБС стал носителем церковный, нравственных, культурных ценностей  нашего народа. Уверен, на  пороге  своего 100-летия АВБС по-новому будет выполнять свою миссию, оставаясь верным благополучию Армении, укреплению Арцаха, требованиям Диаспоры», - как  передает Арменпресс, в частности, говорится  в  послании.  

Х Всеармянские спортивные игры, посвященные 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза, состоятся в Ереване 29-30 июля 2017г.  В Х Всеармянских спортивных играх, посвященных 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза участвуют спортсмены  из 19 стран в возрасте  от 14 до 35 лет.

Программа  Игр охватывает 9 видов  спорта: футбол, баскетбол, волейбол, футзал, теннис, атлетика, настольный  теннис, плавание, шахматы.  

Х Всеармянские спортивные игры начнутся 22 июля и завершатся 29 июля. 



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