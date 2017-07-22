В Ереване, Араратской долине и равнинах Сюника будет до +38...+40

23-27 июля в Армении ожидается высокий температурный фон. В Ереване, Араратской долине и равнинах Сюника днем ожидается до +38...+39 и высокая степень пожароопасности.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, средняя температура будет выше нормы на 5-7 градусов.

На территории республики 17-21 июля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 23 июля не изменится, 24-25 – немного понизится, затем восстановится.