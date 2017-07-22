Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

В Ереване, Араратской долине и равнинах Сюника будет до +38...+40


23-27 июля  в  Армении ожидается высокий  температурный  фон. В  Ереване, Араратской  долине и равнинах Сюника днем  ожидается до +38...+39 и высокая степень пожароопасности.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, средняя температура  будет выше  нормы  на 5-7 градусов.

На территории республики 17-21 июля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 23 июля не  изменится, 24-25 – немного понизится, затем восстановится. 



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