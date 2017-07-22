Азербайджан обстреливал армянские приграничные села. Несмотря на встречу Путин- Алиев

В день встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, игнорируя усилия российской стороны по мирному урегулированию конфликта, Азербайджан вновь пошел на провокации и эскалацию напряженности на границе с Арменией.

Как передает Арменпресс, с 23:00 часов 21 июля до 01:00 часов 22 июля Азербайджан обстреливал армянское приграничное село Барекамаван. «К счастью, материальных и человеческих потерь не было. Сейчас обстановка спокойная», - сказал староста Барекамавана Джоник Микаелян.

А 21 июля обстрелу подверглось и приграничное село Чинари, которому нанесен огромный ущерб.

21 июля в Сочи состоялась встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Они обсуждали также вопросы урегулирования карабахского конфликта.