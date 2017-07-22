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Азербайджан обстреливал армянские приграничные села. Несмотря на встречу Путин- Алиев


В  день встречи президентов  Владимира  Путина  и Ильхама Алиева, игнорируя  усилия  российской  стороны по мирному  урегулированию конфликта, Азербайджан вновь пошел на  провокации и эскалацию напряженности на  границе с  Арменией.

Как передает Арменпресс, с 23:00 часов 21 июля до 01:00 часов 22 июля Азербайджан обстреливал армянское  приграничное село Барекамаван. «К счастью, материальных и человеческих потерь не  было. Сейчас обстановка спокойная», - сказал староста  Барекамавана Джоник  Микаелян.

А 21 июля обстрелу  подверглось и приграничное  село Чинари, которому  нанесен огромный  ущерб.

21 июля  в  Сочи состоялась встреча  президентов  Владимира  Путина  и Ильхама Алиева. Они обсуждали также вопросы урегулирования  карабахского конфликта.   



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