Вопрос поставок Россией вооружения в Азербайджан обсуждается на встречах с российскими коллегами – Ашотян

Один из сложнейших вопросов в российско-армянских отношениях – это поставки Россией вооружения в Азербайджан. Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами 22 июля так заявил председатель постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян, отметив, что этот вопрос регулярно поднимается на встречах с российскими коллегами – на официальных и неофициальных.

«Российская сторона настаивает, что это экономический инструмент, позволяющий регулировать военно-политическую ситуацию, однако эта аргументация неубедительна», - сказал Ашотян, отметив, что по этому вопросу состоялись закрытые обсуждения с российскими коллегами.

Ашотян подчеркнул, что поставки российского вооружения в Азербайджан вредит и самой России, так что вопрос нуждается в решении. В то же время он не находит правильным делать из этой проблемы «реалити-шоу», но общественность должна быть информирована об этом.

Ашотян подчеркнул: повестка Армении отличается от повестки любой страны… «пожалуй, кроме Арцаха».