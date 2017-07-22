Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

Вопрос поставок Россией вооружения в Азербайджан обсуждается на встречах с российскими коллегами – Ашотян


Один из сложнейших вопросов в российско-армянских отношениях – это поставки Россией  вооружения  в  Азербайджан. Как  передает Арменпресс, в  беседе с журналистами 22 июля так заявил председатель постоянной комиссии НС РА  по внешним  отношениям Армен Ашотян, отметив, что этот вопрос регулярно поднимается на встречах с российскими коллегами – на официальных и неофициальных.  

«Российская сторона настаивает, что это экономический инструмент, позволяющий регулировать военно-политическую ситуацию, однако эта  аргументация  неубедительна», - сказал Ашотян, отметив, что по этому  вопросу  состоялись закрытые  обсуждения  с  российскими коллегами.

Ашотян подчеркнул, что поставки российского вооружения  в  Азербайджан вредит и самой  России, так  что вопрос нуждается в решении. В то же время он не  находит правильным делать из этой  проблемы  «реалити-шоу», но общественность должна быть информирована об этом.

Ашотян подчеркнул: повестка Армении отличается от повестки любой  страны… «пожалуй, кроме  Арцаха».  



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