Обстрел со стороны Азербайджана нанес селу Чинари огромный материальный ущерб

Обстрел со стороны Азербайджана нанес селу Чинари колоссальный материальный ущерб. Об этом в беседе с Арменпресс сказал староста Чинари Самвел Сагоян.

«В результате обстрела 20 июля повреждены крыша и стены детского сада, сгорел хлев, где были складированы корма – около 3 тысяч тюков. Сгорела мельница. Сельчанину нанесен ущерб в 12 млн драмов. Погибших и раненых нет», - сказал он.

По его словам, возле сельского кладбища вражеские снайперы около 2 часов пытались попасть в подростка. К счастью, им это не удалось, парнишка сумел укрыться в надежном месте.

По сведениям, вечером 21 июля под обстрелом было и село Барекамаван.