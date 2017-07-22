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Обстрел со стороны Азербайджана нанес селу Чинари огромный материальный ущерб


Обстрел со стороны  Азербайджана  нанес селу  Чинари колоссальный  материальный  ущерб. Об этом в  беседе с Арменпресс сказал староста  Чинари Самвел Сагоян.

«В результате  обстрела 20 июля повреждены  крыша и стены  детского сада, сгорел хлев, где  были складированы корма – около 3 тысяч тюков. Сгорела мельница. Сельчанину нанесен  ущерб в 12 млн драмов. Погибших  и раненых нет», - сказал он.

По его словам, возле  сельского кладбища вражеские  снайперы  около 2  часов  пытались попасть в  подростка. К  счастью, им это не  удалось, парнишка сумел укрыться в  надежном месте.

По сведениям, вечером 21 июля под обстрелом было и село Барекамаван.  



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