Член молодежной сборной Армении по футболу Айк Галстян выступит во втором составе «Штутгарта».

Как передает Арменпресс, «Штутгарт» вернулся с тренировочных сборов. Айк Галстян включен в состав игроков до 23 лет.

В составе «Штутгарта» Айк Галстян участвовал в нескольких товарищеских матчах.

19-летний футболист перешел в «Штутгарт» из «Бохума».