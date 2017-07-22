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Айк Галстян выступит во втором составе «Штутгарта»


Член молодежной  сборной  Армении по футболу Айк  Галстян выступит во втором составе  «Штутгарта».

Как передает Арменпресс, «Штутгарт» вернулся с тренировочных сборов. Айк  Галстян включен в состав игроков до 23 лет.

В составе  «Штутгарта» Айк  Галстян  участвовал в  нескольких товарищеских матчах.

19-летний  футболист перешел в  «Штутгарт» из «Бохума».  



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