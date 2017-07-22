В кинотеатрах Ирана будет демонстрироваться фильм о Геноциде армян – «Карта спасения»

23-29 июля в рамках недели армянского кино в Иране будет демонстрироваться фильм о Геноциде армян – «Карта спасения», посвященный женщинам-миссионерам того времени.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Financial Tribune, неделя армянского кино пройдет в Тегеране, Машаде, Ширазе, где будет показано 10 фильмов. Организаторы мероприятия – посольство Армении и кинематографическая группа «Искусство и опыт».

Показу подлежат фильмы Арама Шахбазяна «Москвич, любовь моя» и «Карта спасения», а также «Глиняный человек» Арама Ватяна.

«Карта спасения» - это документальная драма, которая будет показана в рамках мероприятий к 100-летию Геноцида армян. Это история пяти миссионерок, которые пытались спасти армянских женщин и детей и найти им приют.