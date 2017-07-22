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В кинотеатрах Ирана будет демонстрироваться фильм о Геноциде армян – «Карта спасения»


23-29 июля в  рамках недели армянского кино в  Иране будет демонстрироваться фильм о Геноциде армян – «Карта  спасения», посвященный женщинам-миссионерам того времени. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на Financial Tribune, неделя  армянского кино пройдет в Тегеране, Машаде, Ширазе, где  будет показано 10 фильмов. Организаторы  мероприятия – посольство Армении и кинематографическая группа «Искусство и опыт».

Показу подлежат фильмы Арама  Шахбазяна «Москвич, любовь моя» и «Карта  спасения», а  также «Глиняный  человек» Арама  Ватяна.

«Карта  спасения» - это документальная  драма, которая  будет показана в  рамках мероприятий к  100-летию Геноцида армян. Это история  пяти миссионерок, которые пытались спасти армянских женщин и детей и найти им приют.  



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